Минздрав предупредил об изменении порядка медосмотра водителей

30 Июль 2020 2020-07-30T12:06:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил о разработке изменений правил медосвидетельствования для водителей, которые будут готовы к концу года.

По его словам, автомобилистов избавят от необходимости получать некоторые справки, а целью ведомства он назвал сбалансировать процесс медосмотра, разработать методики, которые станут максимально доступными для регионов

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта, - передаёт РИА Новости слова замминистра.

Согласно новым правилам, водителям нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы алкоголизма или наркомании. Однако старый порядок получения справок будет действовать до 2021 года.

Ранее сайт kp.ru, уже рассказывал о возможных изменениях в порядке медосвидетельствования водителей. В том числе и предложения изменить процедуру сдачи анализа на употребление алкоголя

ИСТОЧНИК KP.RU