2020-06-07T02:27:48+03:00
Общество

Названы возможные изменения в порядке медосвидетельствования водителей

Минздрав предложил изменить процедуру сдачи анализа на употребление алкоголя
Ксения АНУФРИЕВА
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Названы возможные изменения в порядке медосвидетельствования водителейНазваны возможные изменения в порядке медосвидетельствования водителейФото: Артем КИЛЬКИН
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Российской министерство здравоохранения на днях представило проект приказа об изменениях порядка медицинского освидетельствования водителей в стране. Теперь при получении медицинской справки автолюбителям необходимо будет пройти тестирование для диагностики употребления алкоголя только тогда, когда нарколог выявит симптомы алкоголизма. Для определения употребления спиртного будут использовать лабораторные исследования крови и мочи, сообщается на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.

Поправки коснутся также врачебных осмотров в ходе медосвидетельствования. До этого в их перечень был пункт о качественном и количественном определении CDT в крови. Если изменения внесут, то из текста приказа министерства № 344Н, который в настоящее время регулирует процедуру медосвидетельствования водителей транспортных средств, исчезнет упоминание карбогидрат-дефицитного трансферрина (или CDT). Специалисты отметили, что наличие некоторого количества данного вещества в человеческой крови является доказательством хронического алкоголизма.

Вместо CDT в проекте упоминаются лабораторные исследования крови и мочи для диагностики употребления алкоголя являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. При этом анализы будут проводить только при выявлении симптомов заболевания психиатром или наркологом.

На основании результатов исследования крови и мочи, а также осмотра врач будет принимать решение о наличии у водителя или кандидата в водители психических расстройств, при которых управление автомобилями невозможно.

Напомним, что в прошлом году возникла инициатива проверять абсолютно всех автомобилистов на употребления алкогольных напитков и наркотических веществ. Данная идея повлекла за собой общественный резонанс и увеличение цен на медицинские справки для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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