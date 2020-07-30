2020-07-30T12:50:35+03:00
Спорт

Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»

По его мнению, голы, передачи и действия футболиста - "на уровне"
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что лидер клуба «Локомотив» Алексей Миранчук по уровню мастерства готов перейти в команды топ-лиг Европы.Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что лидер клуба «Локомотив» Алексей Миранчук по уровню мастерства готов перейти в команды топ-лиг Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что лидер клуба «Локомотив» Алексей Миранчук по уровню мастерства готов перейти в команды топ-лиг Европы.

«Если брать саму игру – предпосылки есть. Голы, передачи, действия – все на уровне. Но есть еще внутреннее состояние человека. И только он сам понимает, созрел ли для перехода или нет. А это самое главное. Для нас же в сборной важно, чтобы наши футболисты играли в сильных клубах – в топ-командах в России, в сильных лигах. Недели три назад, когда опять пошли разговоры о переходах, мы говорили с Алексеем. Я попросил его, чтобы все это статьи, новости и инсайды не отвлекали от главного. Судя по голам и игре, разговор бы правильным и вовремя», - рассказал Станислав Черчесов в интервью kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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