Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»

30 Июль 2020 2020-07-30T12:49:21+03:00

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Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу нового лимита на легионеров в Премьер-лиге. В наступающем сезоне будет действовать формула «8+17». То есть в заявку на сезон из 25 футболистов клубы вправе будут включать только 8 легионеров, но все они могут одновременно выходить на поле.

«С одной стороны, российских игроков в заявке станет больше, и в топ-клубах они попадут в конкурентную среду. С другой – на поле сможет выходить не 6 легионеров, а 8. Но, опять же, травмы, дисквалификации тоже надо держать в уме, и шансы у российских игроков будут. Так что плюсов должно быть больше», - заявил главный тренер сборной в интервью kp.ru.

Также Станислав Черчесов прокомментировал идею расширения Премьер-лиги до 18 команд и календарь наступающего сезона.

«Если все 18 клубов конкурентоспособны и в игровом, и в инфраструктурном плане, то это можно обсуждать. Но не в предстоящем сезоне. И при 16 клубах мы на исполкоме РФС при принятии календаря дискутируем о том, где найти время для подготовки сборной России к Евро. Что было бы при 18-ти?», - заявил главный тренер сборной в разговоре с журналистом kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU