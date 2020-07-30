В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

30 Июль 2020 2020-07-30T19:53:17+03:00

Со следующего года не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности

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Со следующего года в России упростят правила выдачи субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

- Правительство упростит правила получения субсидий на оплату ЖКХ. С начала 2021 года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, которая доказывает их право на субсидию, - объяснил премьер-министр.

Постановление об этом уже подготовлено правительством. Всю необходимую информацию по этому вопросу будет собирать уполномоченный орган, используя единую систему межведомственного электронного взаимодействия и входящие в нее региональные системы. По словам Мишустина, это необходимо для того, чтобы людям не приходилось лишний раз ходить по инстанциям и кабинетам.

Как ранее писал сайт kp.ru, регионам России в скором времени будет перечислено более девяти миллиардов рублей на предоставление льгот населению по оплате услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU