2020-07-30T21:40:12+03:00
Общество

Посол: задержанные под Минском россияне пересекли границу официально

Они предъявили пограничникам все необходимые документы
Ксения АНУФРИЕВА
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Посол: задержанные под Минском россияне пересекли границу официальноПосол: задержанные под Минском россияне пересекли границу официальноФото: Дмитрий БРУШКО
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Задержанные под Минском граждане России пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы, дающие основание вести рабочую деятельность. Об этом сообщил 30 июля российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Напомним, что в российской министерстве иностранных дел подтвердили информацию о том, что задержанные россияне следовали через белорусскую территорию транзитом. На самом деле, они направлялись в Стамбул и имели на руках все необходимые для подтверждения этого факта бумаги, но задержались в Минске из-за того, что не успели попасть на свой самолет.

В ведомстве отметили, что рассчитывают на объективное расследование истинных причин нахождения россиян в Минске с белорусской стороны.

Посол до этого говорил, что россияне ехали в другую страну из-за заключенного трудового договора с одной из-за коммерческих организаций, что также подтверждается документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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