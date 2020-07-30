МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул

30 Июль 2020 2020-07-30T22:17:58+03:00

На руках у граждан России были все необходимы документы, включая авиабилеты

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Группа задержанных в Белоруссии граждан России следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Данную информацию вечером 30 июля подтвердили в министерстве иностранных дел России.

- Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. Группа следовала транзитом через республику в Стамбул, но не попала на своей рейс и задержалась в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией. Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение, - отмечается в сообщении ведомства на официальном сайте.

В МИД России отметили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все документы, которые нужны для установления истины. Ведомство потребовало немедленно обеспечить доступ консульских сотрудников к нашим гражданам.

- Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Мы рассчитываем на объективный подход со стороны республики по данному вопросу, - добавили в министерстве иностранных дел.

Ранее такие же сведения предоставлял российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он уточнил, что основанием для приезда россиян в Минск стал трудовой договор с одной фирмой, копии которого также были у задержанных на руках. В Белоруссии они оставаться не собирались – им пришлось остановиться в местном санатории из-за опоздания на самолет до Стамбула.

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ИСТОЧНИК KP.RU