В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее летальных случаев в столице увеличилось до 4 460. Об этом 30 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.
Напомним, что в России ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, как и в некоторых других странах мира. Однако специалисты ВОЗ обвинили молодежь во всплесках числа заражений.
Высокая заболеваемость, по мнению представителей организации, была вызвана неосторожным поведением молодых людей, в частности тех, кто не соблюдал меры безопасности.
Тедрос Гебрейесус также заявил, что "всем нужно постараться научиться жить с вирусом и предпринимать все необходимые шаги для защиты жизни". Особое внимание, как заверил глава ВОЗ, необходимо уделять тем гражданам, которых принято относить к так называемым группам риска - это пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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