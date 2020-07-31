Трамп признался, что не желает переноса президентских выборов в США

31 Июль 2020 2020-07-31T04:41:07+03:00

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хотел бы допустить переноса выборов на пост главы государства в США на ноябрь 2020 года.

Выступая на брифинге в Белом доме, он в очередной раз раскритиковал голосование с помощью почты.

- Я просто чувствую и понимаю, что не хочу переноса президентских выборов. Я хочу, чтобы выборы были в ноябре, но в то же время не хочу ждать еще три месяца результатов, а потом узнать, что все отправленные по почте бюллетени внезапно пропали, а выборы вовсе ничего не значат. Вот, что может произойти в случае голосования по почте, - высказался президент Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Трамп и ранее выступал против выборов, путем голосования с помощью почты. Он считает, что в таком случае может произойти подтасовка билютеней, из-за чего результат выборов грозит измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU