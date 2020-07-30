2020-07-30T16:16:28+03:00
В мире

Трамп предложил отложить президентские выборы в США

Американский лидер хочет избежать голосования по почте, которое, по его словам, будет «самым неточным» в истории
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп предложил отложить президентские выборы в СШАТрамп предложил отложить президентские выборы в СШАФото: REUTERS
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Действующий американский лидер Дональд Трамп предложил перенести президентских выборов 2020 года, объяснив такую необходимость условиями введения в период пандемии коронавируса всеобщего голосования по почте, которое, по словам главы Белого дома, будет «самым неточным» в истории

«С универсальным голосованием по почте (а не заочным голосованием, что хорошо), 2020 год будет самым неточным и мрачным в истории. Это будет позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, безопасно и безопасно голосовать???», - задал вопрос американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, что главный конкурент Трамп на президентских выборах - бывший вице-президент США Джозеф Байден опережает американского лидера по популярности. Согласно результатам опроса общественного мнения, 49% респондентов готовы проголосовать за Байдена, за переизбрание Трампа на второй срок высказались 41% опрошенных, при этом глава Белого дома за месяц сумел сократить разрыв - месяц назад действующего лидера поддержали только 38%, а его главного конкурента – 50%.

При этом Трамп постоянно предупреждает американцев, что Байден «уничтожит» США в случае победы на выборах, поскольку «не является компетентным», чтобы быть американским лидером

ИСТОЧНИК KP.RU

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