Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от хостелов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, уезжающим на отдых за границу.

Лучше всего, по мнению специалистов ведомства, заранее бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета. Также стоит отказаться от размещения в хостелах или в частных домах.

- Из-за широкого распространением коронавируса в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в том государстве и населенном пункте, которые вы планируете посетить, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишут РИА Новости.

Напомним, что из-за covid-19 Россия, как и многие другие страны закрыла свои границы, а с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что Россия с 1 августа возобновит перелеты с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако гражданам стоит помнить о непростой обстановке и следить за своим здоровье, использовать средства защиты и при недомогании обращаться за помощью к специалистам.