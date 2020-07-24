Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Воздушные границы откроют с 1 августа
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение. Первые после блокировки из-за коронавируса самолеты отправятся за границу 1 августа.
- С 1 августа возобновляется на взаимной основе авиасообщение с Великобританией,- сообщила Голикова.
Второй страной стала Турция - самолеты из России отправятся в Анкару и Стамбул.
С 10 августа Россия пустит самолеты в Танзанию.
ИСТОЧНИК KP.RU