Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение

24 Июль 2020 2020-07-24T13:38:49+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение. Первые после блокировки из-за коронавируса самолеты отправятся за границу 1 августа.

- С 1 августа возобновляется на взаимной основе авиасообщение с Великобританией,- сообщила Голикова.

Второй страной стала Турция - самолеты из России отправятся в Анкару и Стамбул.

С 10 августа Россия пустит самолеты в Танзанию.

ИСТОЧНИК KP.RU