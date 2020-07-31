Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
Президент России Владимир Путин мусульман России с праздником Курбан-байрам.
В этом году праздник проходит в условиях пандемии коронавиурса, в России все еще запрещены массовые мероприятия, а в мечетях должны соблюдать правила социального дистанцирования. Но несмотря на все ограничительные правила и дождь, в городах России прошли утренние молитвы с участием многих людей.
Президент Владимир Путин в своем праздничном послании отметил, что этот религиозный праздник является "символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему".
- Поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе,- сказано в поздравлении главы государства, размещенном на сайте Кремля.
Накануне с праздником верующих поздравил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.
ИСТОЧНИК KP.RU