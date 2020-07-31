2020-07-31T09:49:01+03:00
Общество

Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России

Президент поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин мусульман России с праздником Курбан-байрам.

В этом году праздник проходит в условиях пандемии коронавиурса, в России все еще запрещены массовые мероприятия, а в мечетях должны соблюдать правила социального дистанцирования. Но несмотря на все ограничительные правила и дождь, в городах России прошли утренние молитвы с участием многих людей.

Президент Владимир Путин в своем праздничном послании отметил, что этот религиозный праздник является "символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему".

- Поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе,- сказано в поздравлении главы государства, размещенном на сайте Кремля.

Накануне с праздником верующих поздравил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
В России выявили 5 482 новых случая коронавируса
"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Курс евро взлетел
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения