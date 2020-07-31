Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей

31 Июль 2020 2020-07-31T09:46:38+03:00

Игорь Моржаретто уверен, что оснований для этого нет

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Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто выступил против увеличения стоимости медосмотра для водителей. Сейчас Минздрав разрабатывает новые правила медосвидетельствования для автомобилистов. Скорее всего, правила вступят в силу после нового года.

Пока процедура проводится по действующим стандартам, никаких изменений не произошло. Причем, по мнению эксперта, принципиальных изменений в процедуре не будет даже после нововведений от Минздрава.

Предполагается, что по новым правилам, автомобилисты будут сдавать анализы на алкоголь только в том случае, если наркологи выявят симптомы заболевания.

- Дополнительные анализы коснутся только тех, в отношении кого возникли подозрения относительно алкогольной зависимости или употреблении запрещенных препаратов, - комментирует ФАН Игорь Моржаретто.

Таким образом, факторов для повышения стоимости медицинского осмотра нет.

- Стоимость не должна увеличиться. Сейчас никаких изменений не предвидится, — резюмировал эксперт.

Ранее российские врачи представили новый метод лечения онкологических заболеваний. Медики начали лечить пациентов, используя инновационный метод на основе принципов лучевой терапии, сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU