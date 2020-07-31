Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто выступил против увеличения стоимости медосмотра для водителей. Сейчас Минздрав разрабатывает новые правила медосвидетельствования для автомобилистов. Скорее всего, правила вступят в силу после нового года.
Пока процедура проводится по действующим стандартам, никаких изменений не произошло. Причем, по мнению эксперта, принципиальных изменений в процедуре не будет даже после нововведений от Минздрава.
Предполагается, что по новым правилам, автомобилисты будут сдавать анализы на алкоголь только в том случае, если наркологи выявят симптомы заболевания.
- Дополнительные анализы коснутся только тех, в отношении кого возникли подозрения относительно алкогольной зависимости или употреблении запрещенных препаратов, - комментирует ФАН Игорь Моржаретто.
Таким образом, факторов для повышения стоимости медицинского осмотра нет.
- Стоимость не должна увеличиться. Сейчас никаких изменений не предвидится, — резюмировал эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU