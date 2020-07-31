2020-07-31T13:05:52+03:00
Политика

Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"

Ранее Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Киев выступил за сохранение формата «нормандской четверки»Киев выступил за сохранение формата «нормандской четверки»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Украины выступили за сохранение формата "нормандской четвёрки" и за продолжение минского процесса ради урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что соблюдение режима тишины на Донбассе позволит выполнить остальные пункты договорённостей, к которым стороны пришли на саммите в Париже.

- Украина заинтересована в этой встрече и работает очень активно над ее организацией, - привёл ТАСС слова Кулебы.

Министр также отметил, что Украина готовится к новому саммиту в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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