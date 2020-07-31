2020-07-31T15:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

На строгий карантин вновь отправлены 4.5 миллиона британцев

Причина повторного введения строгих мер – высокая скорость распространения коронавируса
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Британцев вновь просят особо внимательно относиться к ограничения пандемии из-за роста заболеваемости.Британцев вновь просят особо внимательно относиться к ограничения пандемии из-за роста заболеваемости.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Почти 4.5 млн. британцев, проживающих в агломерации Манчестера, в восточной части Ланкашира и Западном Йоркшире обязаны вновь соблюдать строгие карантинные меры.

Решение правительства о повторном введении карантина в этих районах связано с высокой скоростью распространения коронавируса в этих районах королевства.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании объявило, что люди могут ходить на работу, но не могут ходить в гости или принимать гостей у себя дома. Крытые плавательные бассейны, фитнес-студии и тренажерные залы будут закрыты. Посещать кафе, бары и рестораны можно, но только в одиночку или с членами своей семьи. Количество участников свадебных и похоронных церемониях строго ограничивается. Везде требуется соблюдать социальную дистанцию.

Всего в Великобритании проживает почти 67 млн. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
RT выпустил фильм о том, как в пандемию вывозили застрявших за границей россиян
На границе с Украиной контрабандист пошёл на таран автомобиля ФСБ
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
На строгий карантин вновь отправлены 4.5 миллиона британцев
Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах
В США вновь заявили, что китайские хакеры пытаются у них украсть вакцину от коронавируса Moderna
Какие анкеты российским туристам придется заполнить в Турции, рассказали в АТОР
Кравчук не поддерживает предоставление особого статуса Донбассу
Поклонники Бритни Спирс заявили, что она посылает зашифрованные сигналы SOS в соцсетях
Раскрыта загадка появления камней в Стоунхендже
Врач оценил пользу чеснока и куркумы для иммунитета
Названы регионы, где в семьях чаще имеется компьютер
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
«Двухметровый лесник, гигантский костер и свежатина»: Леонид Якубович вспомнил самый яркий день рождения в жизни
Педиатр назвала самые опасные для детей растения
Ученые рассказали, к чему может привести развитие искусственного интеллекта
Леонид Якубович опроверг выход своего нового шоу на Первом канале
Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе
Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"
Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом
Вырос курс доллара
Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа
Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт