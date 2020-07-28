2020-07-28T15:50:46+03:00
Коронавирус Covid-19

The Guardian: Европу может накрыть вторая волна эпидемии коронавируса

Во многих европейских странах после смягчения ограничений наблюдается рост заболеваемости
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Европе вновь наметился рост числа заболевших коронавирусом.В Европе вновь наметился рост числа заболевших коронавирусом.Фото: REUTERS
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Как сообщает влиятельная британская газета The Guardian, Европе грозит вторая волна коронавируса. Ведь после смягчения режима самоизоляции и других ограничений — показатели заболеваемости вновь ползут вверх.

Так, в Бельгии сейчас в среднем за сутки — 279 новых больных. Это меньше, чем на пике пандемии, в апреле, когда таковых было больше тысячи. Но рост за последнюю неделю — 71%! Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес полагает, что возврат карантинных мер «может быть неизбежным».

— Следует понимать, что ведущие ученые мира не способны предугадать, как будет развиваться ситуация. Мы не должны пугать людей, но и не должны оскорблять их, притворяясь всезнайками, — приводит её слова издание.

Вспышки COVID-19 наблюдаются и в других европейских регионах: например, из 16,5 тыс. новых больных в Испании за последние две недели — почти половина приходится на Каталонию с любимой россиянами курортной Барселоной.

«Время летних отпусков — критический период: если в местность с населением в 10 тысяч человек приезжает 60-80 тысяч туристов, то это создаёт опасную концентрацию людей, а местные госпитали могут просто не вместить всех больных в случае вспышки коронавируса», — подчёркивает газета.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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