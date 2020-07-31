2020-07-31T16:51:29+03:00
Общество

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев предьявлять документы

Ранее это правило касалось лишь сотрудников полиции
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Путин подписал закон, согласно которому сотрудники Росгвардии обязаны предъявлять документыПутин подписал закон, согласно которому сотрудники Росгвардии обязаны предъявлять документыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому росгвардейцы должны, в случаях обращения к гражданам, предъявлять удостоверяющий их полномочия документ.

Исключения могут составить лишь те случаи, если сотрудникам необходимо незамедлительно пресечь правонарушение.

Согласно новому закону, росгвардеец обязан представиться, назвать должность, по требованию гражданина предъявить служебное удостоверение, только после этого огласить цель своего обращения.

«А в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина", - сказано в документе опубликованном на официальном портале правовой информации.

До этого момента такие правила распространялись только на сотрудников полиции. Росгвардейцы ранее не обязаны были предъявлять документы и объяснять причины своих действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме объяснили, почему новые корабли ВМФ обеспокоили Великобританию
При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек
Путин подписал закон о доступе родителей к информации о здоровье детей старше 15 лет
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев предьявлять документы
Студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски
Известный африканский политик принял православие в Москве
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко после того, как ей поставили две программы
Этери Тутберидзе: "Косторная ушла к Плющенко. Договорились еще в мае"
Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Топливные баки модуля «Наука» выдержали самые придирчивые испытания
Российская орбитальная станция может стать перевалочной базой для кораблей, направляющихся на Луну и Марс
Новый российский модуль «Наука» будут принимать на МКС космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» готов к отправке на Байконур
Посольство РФ в Польше возмутилось вандализмом в отношении памятника Рокоссовскому
Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну
В Польше сообщили о новых деталях по делу об авиакатастрофе с президентом Качиньским
Названа самая популярная цитата из саги о «Гарри Поттере»
МИД России: киберсанкции Евросоюза не останутся без ответа
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
RT выпустил фильм о том, как в пандемию вывозили застрявших за границей россиян
На границе с Украиной контрабандист пошёл на таран автомобиля ФСБ
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
На строгий карантин вновь отправлены 4.5 миллиона британцев
Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах