Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев предьявлять документы

31 Июль 2020 2020-07-31T16:51:29+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому росгвардейцы должны, в случаях обращения к гражданам, предъявлять удостоверяющий их полномочия документ.

Исключения могут составить лишь те случаи, если сотрудникам необходимо незамедлительно пресечь правонарушение.

Согласно новому закону, росгвардеец обязан представиться, назвать должность, по требованию гражданина предъявить служебное удостоверение, только после этого огласить цель своего обращения.

«А в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина", - сказано в документе опубликованном на официальном портале правовой информации.

До этого момента такие правила распространялись только на сотрудников полиции. Росгвардейцы ранее не обязаны были предъявлять документы и объяснять причины своих действий.

ИСТОЧНИК KP.RU