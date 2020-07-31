Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму

31 Июль 2020 2020-07-31T18:25:23+03:00

Под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация госграницы с сопредельными странами.

Изменить размер текста: A A

Российский президент Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий Российской Федерации к экстремизму. Документ появился на официальном портале правовой информации в пятницу, 31 июля.

Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности. В документе экстремизмом признается в том числе нарушение территориальной целостности России и отчуждение части ее территории.

Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными странами.

Ранее нормативно-правовой акт был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации страны.

Кроме того, скоро рассмотрят проекты с поправками в КоАП, УК и УПК с наказанием за призывы и действия по отчуждению территорий. Они вносят изменения в закон о противодействии экстремистской деятельности, максимальное наказание за нарушение которого предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также вводят санкции за призывы к отчуждению российской территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU