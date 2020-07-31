С чем связано падение рубля, рассказал эксперт

31 Июль 2020 2020-07-31T19:41:52+03:00

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С 1 апреля курс евро впервые поднялся выше 87 рублей, курс доллара вырос до 73.43. О том, что вызвало падение рубля в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Андрей Колганов.

«Есть несколько факторов на финансовом рынке, которые этому способствуют. Наиболее серьезный – это стремление инвесторов уйти из рисковых активов и переложиться в доллары. Не обязательно для того, чтобы держать все в наличных деньгах, но, может быть для того, чтобы купить какие-то более надежные активы впоследствии», - сказал эксперт.

Он также отметил, что идет продажа рискованных активов, что повышает спрос на наличные доллары. И назвал еще несколько факторов связанные с окончанием периода налоговых платежей, что повлекло падение рубля.

«Для того, чтобы платить налоги, многие компании-экспортеры продавали валюту и покупали рубли, чтобы заплатить налоги, сейчас этот период закончился, соответственно, спрос на рубли упал и еще один фактор – это то, что многие не резиденты, которые владеют российскими акциями и облигациями, получили купонные дивидендные выплаты и конвертируют их в валюту», - разъяснил Андрей Колганов.

Он также сказал, что после карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, многие российские компании активизировались, в связи с чем вырос спрос на импортные закупки, а соответственно, и спрос на валюту.

«Я могу ориентироваться только на прогнозы финансовых аналитиков, которые считают, что в принципе не исключено движение доллара до уровня 75-77 рублей за доллар, но оно будет кратковременным и потом будет возврат, ну, может быть, не к 70 рублям, но к 71-72 рублям за доллар», - сказал эксперт.

Напомним, что 31 июля курс евро впервые с 1 апреля вырос до 88 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU