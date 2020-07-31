2020-07-31T19:33:25+03:00
Экономика

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Европейская валюта подорожала на Мосбирже
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс евро вырос до 88 рублей впервые с мартаКурс евро вырос до 88 рублей впервые с мартаФото: REUTERS
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Курс евро подорожал до 88 рублей впервые с марта этого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи вечером в пятницу, 31 июля.

Курс доллара в этом же время по данным биржи поднялся до 74,5 рубля. Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 19:10 по московскому времени увеличился на 1,17 рубля до 87,83 рубля, а курс американской валюты вырос на 1,25 рубля до 74,42.

Напомним, что сегодня днем евро побил свой рекорд с апреля этого года, поднявшись до 87 рубле. До такой отметки европейская валюта в последний раз доходила 1 апреля. Доллар тогда же подорожал на 0,35 процентов по отношению к рублю и стоит 73,43 рубля.

Евро начал расти после того, как главы государств Евросоюза договорились о планах по восстановлению экономики и подписали совместный план, согласно которому с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро сокращается объем субсидий в фонд восстановления европейской экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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