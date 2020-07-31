2020-07-31T19:43:20+03:00
Общество

Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам

Путин подписал документ, распространяющий антитабачное законодательство на системы для курения
Ксения АНУФРИЕВА
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Вейпы и кальяны приравняли к сигаретамВейпы и кальяны приравняли к сигаретамФото: Андрей АБРАМОВ
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Российский президент Владимир Путин 31 июля подписал закон, который распространяет антитабачное законодательство и штрафы на вейпы, кальяны и снюсы. Нормативный акт опубликовали на сайте правовой информации.

Соответствующая административная ответственность теперь будет распространяться не только на сигареты. За вовлечение детей в процесс курения вейпов и кальянов, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых произведениях нарушителей ждут штрафы. По размеру они такие же, как и в настоящее время на обычные сигареты.

Закон также запрещает использовать такие курительные устройства в коммунальных квартирах. Также в правах и обязанностях граждан будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ. Вместе с тем, курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение курение.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Путин также подписал закон, вносящий изменение в КоАП, которые касаются штрафов за продажу несовершеннолетним табака, насвая и сосательного снюса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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