31 Июль 2020 2020-07-31T21:16:19+03:00

Четыреста лет такого не было: в Москве в июле выпал снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вчера, 30 июля, погода в российской столице удивила местных жителей внезапно выпавшим снегом. Несмотря на разгар летнего сезона, такое природное явление на юго-западе Москвы в Гидрометцентре назвали вполне обычным, хотя оно действительно не посещало город уже много лет.

- Это просто очень маленькие градины, которые не успели растаять, опускаясь в облаках. Поэтому они имеют окраску, характерную для твердых осадков. Это явление вполне нормальное, оно бывает ежегодно, - рассказала в интервью «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, комментируя осадки в районе Зюзино.

Эксперт отметила, что Москва в настоящее время находится под влиянием тыловой части циклона. В город проникает более прохладная и неустойчивая воздушная масса, образовываются кучево-дождевые облака, и из-за этого выпадают осадки. Выпавший снег при этом отнюдь не является предвестником сильного похолодания в столице России.

- С пятницы по воскресенье в Москве максимальная температура днем составит 20 градусов по Цельсию. Ночи тоже не будет очень холодными, температурный фон близок к норме. Да, погода не пляжная, учитывая свежий ветер с северо-запада до 5-10 метров в секунду, но с понедельника в Москве снова начнет теплеть, - добавила Марина Макарова.

Так, 3 августа, в начале следующей недели в Москве ожидается 19–24 градуса, 4 августа — 21–26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU