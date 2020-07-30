В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление

30 Июль 2020 2020-07-30T15:50:03+03:00

По словам эксперта, речь идет о мелких градинах, которые просто не успели растаять

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В четверг, 30 июля, на юго-западе Москвы пошел снег. Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова назвала такой летний снег вполне обычным погодным явлением.

Эксперт пояснила, что речь идет о мелких градинах, «которые просто не успели растаять, опускаясь в облаке». В таких условиях они имеют окраску, характерную для твердых осадков, в чем нет ничего необычного, а такое явление можно наблюдать каждый год.

Макарова также уточнила, что столичный регион сейчас находится под влиянием тыловой части циклона. «К нам проникает более прохладная воздушная масса. Она неустойчивая. Происходит образование кучево-дождевых облаков, и выпадают осадки», - передает «Известия» слова специалиста Макарова.

По словам эксперта, выпавший в столице снег не говорит о наступлении сильного похолодания, с пятницы и по воскресенье, с 31 июля по 2 августа, максимальная температура в столице днем составит от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до 11–13 градусов, что близко к норме при северо-западном ветре со скоростью 5–10 метров в секунду. Однако в понедельник, 3 августа в Москву придет потеплении.

Напомним, днем ранее в Москве также прошел сильный ливень с градом и ветер с порывами до 20 метров в секунду

ИСТОЧНИК KP.RU