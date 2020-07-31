Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

31 Июль 2020 2020-07-31T21:30:08+03:00

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Руководитель футбольного клуба «Химки» приняли решение расторгнуть договор с главным тренером команды Сергеем Юраном, который возглавил клуб в январе этого года и смог вывести команду в российскую премьер-лигу. Об этом ТАСС рассказала в пресс-службе футбольного клуба.

Под руководством Юрана команда дошла до финала Кубка России, где потерпела поражение от «Зенита». Контракт с 51-летнем тренеров был заключен до конца сезона 2022/2023. В настоящее время кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения.

Ранее Сергей Юран работал в тренерском штабе московского «Спартака» и возглавлял клуб «Алмаз», а также ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", калининградскую "Балтику" и еще несколько команд.

В качестве игрока спортсмен в составе российской сборной принимал участие в чемпионате мира 1994 года, в составе молодежной сборной СССР стал чемпионом Европы 1990 года. Юран является чемпионом СССР, России и дважды чемпионом Португалии в составе разных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU