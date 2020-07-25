«Зенит» разбил Кубок России и сердца болельщиков «Химок»

В Российском футболе едва не стало еще одной сказкой про «Золушку» больше. Еще несколько дней назад существовала вероятность, что «Химки» не найдут денег, обанкротятся и рухнут во ворую лигу - на дно профессионального футбола. А они собрались и дали «Зениту» настоящий бой в финальном матче Кубка России. Все решили пенальти, реализовавший его Дзюба, и штанга зенитовских ворот, принявшая на себя последний удар этого финала.

«Зенит» хочет утвердиться в статусе безоговорочно главного клуба страны. И для этого к чемпионскому титулу команде Семака нужен был и Кубок России. Такое «комбо» называется «Золотой дубль», и в российском футболе есть только три клуба с таким достижением – «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Впрочем, у Санкт-Петербурга полностью золотым был только один сезон – в 2010 году. Маловато для статуса гегемона.

А через 10 лет представился еще один шанс, и шанс – сумасшедший. Сравнить хотя бы составы финалистов: Иванович, Дзюба, Азумн и 40-миллионый Малком у «Зенита» против Дядюна, Коряна и Гапона у «Химок». Но за весь первый тайм чемпионы России создали всего то полтора момента. Первый – курьезный: мяч от груди Дзюбы отскочил в штангу, второй – дальний удар экс-игрока «Барселоны» Малкома. Зато после перерыва «Химки» едва не смело штормом зенитовских атак. Голкипер Лантратов тащил один удар за другим, защитники стелились в подкатах, а мячи свистели в сантиметрах от штанги, Мартусевич разбивал в лицо в кровь, подставляясь под удар со штрафного.

Вратарь "Химок" Илья Лантратов пропускает гол в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Химки" (Химки). Фото: Донат Сорокин/ТАСС

«Химки» бились за свой, возможно, единственный шанс попасть в историю. Как и почти в любом клубе из ФНЛ там собрано немало игроков с обманутыми надеждами. Корян, Трошечкин, Кухарчук… Когда-то им сулили большое будущее, но к середине 2020 года они оказались в скромных «Химках». Оказывается для того, чтобы постараться досадить «Зениту». И была возможность. В середине второго тайма Ракицкого за грубый фол могли выгнать с поля, но арбитр принял решение в пользу «Зенита».

А вскоре еще одно судейское решение решило исход матча. На 84-й минуте мастерство оказалось важнее старания: Малком подставился под пенальти и заработал его. Дзюба хладнокровно реализовал – 1:0. Все? Но нет. На самой последней секунде «Химки» создали единственный свой момент в матче – штанга! А потом во время награждения Артем Дзюба и его товарищи разбили хрустальную крышку трофея.

Этот странно-болезненный, но несомненно исторический сезон оказался целиком за «Зенитом»: тотальное преимущество в чемпионате, везение в Кубке России, и «Золотой дубль». Но уже менее, чем через две недели начинается следующий. 7 августа «Зенит» начинает его матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».

Игроки "Зенита" Далер Кузяев, Артем Дзюба и "Зенита" Сердар Азмун (слева направо) радуются забитому голу в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Химки" (Химки). Фото: Донат Сорокин/ТАСС

«Зенит» выиграл для «Динамо» место в Европе

«Химки» упустили не только Кубок России, но и место в Лиге Европы. Теперь там сыграет «Динамо», финишировавшее на 6-й строчке турнирной таблице Премьер-лиги. А полностью состав участников еврокубков от России выглядит так:

«Зенит» - групповой этап Лиги чемпионов (старт 20-21 октября)

«Локомотив» - групповой этап Лги чемпионов (старт 20-21 октября)

«Краснодар» - 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов (15-16 сентября – один матч, потом раунд плей-офф 22-30 сентября)

ЦСКА – групповой этап Лиги Европы (старт 22 октября)

«Ростов» - 3-й отборочный раунд ЛЕ (24 сентября – один матч, потом раунд плей-офф 1 октября – один матч)

«Динамо» - 2-й отборочный раунд ЛЕ (17 сентября – один матч, потом 3-й отбор, потом раунд плей-офф)

ЦИФРЫ

10 лет назад «Зенит» делал «Золотой дубль»

6 трофеев выиграл в «Зените» Артем Дзюба. Из «Спартака» он уходил со скандальным заявление «Я ухожу за титулами».

4 Кубка России завоевал «Зенит». Больше только у «Локомотива» (8 трофеев) и ЦСКА (7 трофеев)

«Зенит» во время празднования победы в Кубке России разбил трофей.

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