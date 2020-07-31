В Москве за сутки скончались еще 13 пациентов с коронавирусом

31 Июль 2020 2020-07-31T23:23:01+03:00

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В Москве за минувшие сутки скончались еще 13 пациентов с коронавирусом, общее число умерших в столице увеличилось до 4 473 человек. Об этом 31 июля свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с covid-19.

Накануне сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки. Количество случаев заражения за один день выросло более чем на 292 тысячи - новый рекорд по приростом за все время эпидемии.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 31 июля, в мире зафиксировано более 17,1 миллиона случаев заражения инфекцией. Тем временем, общее количество смертей на планете выросло почти на семь тысяч и приблизилось к отметке в 669 тысячам летальных исходов. Днем ранее ВОЗ говорила о 253,7 тысячи новых зараженных в мире за сутки по официальной статистике, предоставляемой государствами.

ИСТОЧНИК KP.RU