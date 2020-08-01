Россия обсуждает возможность открытия международного авиасообщения с 11 августа

1 Авг. 2020 2020-08-01T03:58:08+03:00

Пока РФ удалось договориться о полетах только с тремя странами

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Россия обсуждает вариант открытия международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа. Однако на данный момент окончательного решения по этому вопросу принято не было. Об этом ТАСС сообщили несколько источников, близких к авиаотрасли.

- Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа, - рассказал один из собеседников издания.

По словам второго источника, эта идея накануне была озвучена и обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как писал сайт kp.ru, начиная с субботы, 1 августа, Россия частично возобновила международное авиасообщение. Полеты будут производиться с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Также теперь будет открыта граница России и Абхазии. Принять россиян готовы и в Австрии. Там с 31 июля снят запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 странами, включая Россию, однако рейсы из РФ пока туда не предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU