Стали известны авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
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С 1 августа Россия после длительного перерыва возобновляет пассажирское авиасообщение с другими государствами. О полетах удалось договориться с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.
Первые рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Об этом сообщает Росавиация.
ИСТОЧНИК KP.RU