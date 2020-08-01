Стали известны авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж

1 Авг. 2020 2020-08-01T02:01:29+03:00

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

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С 1 августа Россия после длительного перерыва возобновляет пассажирское авиасообщение с другими государствами. О полетах удалось договориться с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.

Первые рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Об этом сообщает Росавиация.

ИСТОЧНИК KP.RU