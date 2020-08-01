2020-08-01T02:01:29+03:00
Общество

Стали известны авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 августа Россия после длительного перерыва возобновляет пассажирское авиасообщение с другими государствами. О полетах удалось договориться с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.

Первые рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Об этом сообщает Росавиация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24