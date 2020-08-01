Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:34:08+03:00

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Визит президента России Владимира Путина в 40-ю больницу в Коммунарке, состоявшийся в марте, в самом начале эпидемии коронавируса в стране, стал сюрпризом и для персонала, и для главного врача клиники Дениса Проценко.

- Более того, врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приёмном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в желтом защитном костюме, который сказал им: "Спасибо за работу, ребята, держитесь!" - рассказал Проценко в интервью "Российской газете".

Он также поделился о деталях того дня: у Проценко была запланирована встреча в Коммунарке с мэром Москвы Сергеем Собяниным. С утра ему пришлось уехать на совместный с директором НИИ Склифосовского Сергеем Петриковым обход, поскольку Проценко также является главным анестезиологом-реаниматологом Москвы.

Перед проходом в зону с заражёнными Денис Проценко оставил телефон помощнице Петрикова, а вернувшись обнаружил пропущенные звонки от Собянина и главы Минздрава Мурашко. О том, что клинику посетит президент Путин, её главврач понял только увидев подъезжающий "Аурус".

- Наверное, не выдам военную тайну, если скажу, что ни коптеры вокруг не летали, ни какие-то дополнительные меры не вводились. У нас и так территория закрытая, вход через КПП, - добавил Проценко.

Сайт KP.ru сообщал о том, как 24 марта Путин завершил совещание с членами штаба по борьбе с коронавирусом словами "Поедем, посмотрим Коммунарку". В этот день президент посетил отделения больницы в защитном костюме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768615" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин в костюме химзащиты осматривает больницу в Коммунарке.Президент России Владимир Путин во вторник встретился с персоналом инфекционной больницы, специально выделенной в Коммунарке для людей с подозрением на COVID-19, и осмотрел помещения в защитном костюме.

ИСТОЧНИК KP.RU