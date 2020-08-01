2020-08-01T12:34:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме

Посещение 40-й больницы президентом стало сюрпризом для главврача
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В марте президент Путин посетил "коронавирусную" клинику в КоммунаркеВ марте президент Путин посетил "коронавирусную" клинику в КоммунаркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Визит президента России Владимира Путина в 40-ю больницу в Коммунарке, состоявшийся в марте, в самом начале эпидемии коронавируса в стране, стал сюрпризом и для персонала, и для главного врача клиники Дениса Проценко.

- Более того, врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приёмном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в желтом защитном костюме, который сказал им: "Спасибо за работу, ребята, держитесь!" - рассказал Проценко в интервью "Российской газете".

Он также поделился о деталях того дня: у Проценко была запланирована встреча в Коммунарке с мэром Москвы Сергеем Собяниным. С утра ему пришлось уехать на совместный с директором НИИ Склифосовского Сергеем Петриковым обход, поскольку Проценко также является главным анестезиологом-реаниматологом Москвы.

Перед проходом в зону с заражёнными Денис Проценко оставил телефон помощнице Петрикова, а вернувшись обнаружил пропущенные звонки от Собянина и главы Минздрава Мурашко. О том, что клинику посетит президент Путин, её главврач понял только увидев подъезжающий "Аурус".

- Наверное, не выдам военную тайну, если скажу, что ни коптеры вокруг не летали, ни какие-то дополнительные меры не вводились. У нас и так территория закрытая, вход через КПП, - добавил Проценко.

Сайт KP.ru сообщал о том, как 24 марта Путин завершил совещание с членами штаба по борьбе с коронавирусом словами "Поедем, посмотрим Коммунарку". В этот день президент посетил отделения больницы в защитном костюме.

Владимир Путин в костюме химзащиты осматривает больницу в Коммунарке.Президент России Владимир Путин во вторник встретился с персоналом инфекционной больницы, специально выделенной в Коммунарке для людей с подозрением на COVID-19, и осмотрел помещения в защитном костюме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Бесконечный фантазийный процесс": Захарова ответила на новый доклад по авиакатастрофе под Смоленском
Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
Денис Проценко рассказал о тайном чате для врачебных консилиумов
Денис Проценко рассказал, как точно отличить коронавирусный кашель
В Беларуси допросили задержанных россиян
Во Франции автомобиль въехал в толпу, есть раненые
Наталия Орейро рассказала, зачем ей гражданство России
Cиноптики рассказали, когда в Москву вернётся лето
В России за сутки зафиксировали 5 462 новых заражённых коронавирусом
Мурашко сообщил, кого первыми будут прививать от коронавируса
Мурашко назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса завершены
Специалисты кибербезопасности рассказали об опасных для посещения через общественный Wi-Fi сайтах
Менеджер Магомедова Исмаилова раскрыл гонорар за бой с Емельяненко
"Человек повёл себя честно": Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"
Власти США раскрыли доходы Трампа за 2019 год
Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса