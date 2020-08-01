2020-08-01T14:47:07+03:00
Происшествия

Организаторами крупнейшего взлома Twitter оказались подростки

Они взломали аккаунты Илона Маска, Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Майкла Блумберга
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя ВеликобританииВласти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Организатором крупнейшего взлома Twitter оказался 17-летний подросток Грэм Айвэн Кларк. Министерство юстиции США обвинило его в организованном мошенничестве, хакерской атаке и краже личных данных. Обвинение содержит 30 пунктов.

Кларк, по словам окружного прокурора Эндрю Уоррена, является главным организатором взлома.

Кроме него обвинения предъявлены 19-летнему британцу Мэйсону Шеппарду. Ему инкриминируют участие в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывание денег, незаконное получение доступа к чужим компьютерам.

22-летнего американца из Флориды Ниму Фазели обвиняют в соучастии в получении доступа к компьютерным системам.

Сейчас трое молодых людей задержаны.

Напомним, 15 июля на страницах самых знаменитых миллионеров мира появились сообщения о раздаче пяти тысяч биткоинов. Пользователи должны были отправить деньги на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Такие сообщения появились в аккаунтах создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, главы Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, а также бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

По данным службы поддержки, всего оказались взломаны около 130 учётных записей. Их подписчики перевели мошенникам более $120 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начнется ли массовое производство вакцины от коронавируса сразу после клинических исследований, рассказал вирусолог
Мишустин распорядился открыть границы России с Абхазией
Британским врачам запретили называть людей с ожирением «коренастыми»
В Иране задержан главарь террористической организации, которую поддерживают в США
В Москве произошла крупная авария на МКАДе
Юран рассказал, что удивлён заявлением о его отставке с поста тренера "Химок"
Организаторами крупнейшего взлома Twitter оказались подростки
В Эмиратах начал работу первая в арабском мире атомная станция
Российский консул посетил задержанных в Беларуси россиян
Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией
"Бесконечный фантазийный процесс": Захарова ответила на новый доклад по авиакатастрофе под Смоленском
Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
Денис Проценко рассказал о тайном чате для врачебных консилиумов
Денис Проценко рассказал, как точно отличить коронавирусный кашель
В Беларуси допросили задержанных россиян
Во Франции автомобиль въехал в толпу, есть раненые
Наталия Орейро рассказала, зачем ей гражданство России
Cиноптики рассказали, когда в Москву вернётся лето
В России за сутки зафиксировали 5 462 новых заражённых коронавирусом
Мурашко сообщил, кого первыми будут прививать от коронавируса
Мурашко назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса завершены
Специалисты кибербезопасности рассказали об опасных для посещения через общественный Wi-Fi сайтах
Менеджер Магомедова Исмаилова раскрыл гонорар за бой с Емельяненко
"Человек повёл себя честно": Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"
Власти США раскрыли доходы Трампа за 2019 год
Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса