Организаторами крупнейшего взлома Twitter оказались подростки
Организатором крупнейшего взлома Twitter оказался 17-летний подросток Грэм Айвэн Кларк. Министерство юстиции США обвинило его в организованном мошенничестве, хакерской атаке и краже личных данных. Обвинение содержит 30 пунктов.
Кларк, по словам окружного прокурора Эндрю Уоррена, является главным организатором взлома.
Кроме него обвинения предъявлены 19-летнему британцу Мэйсону Шеппарду. Ему инкриминируют участие в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывание денег, незаконное получение доступа к чужим компьютерам.
22-летнего американца из Флориды Ниму Фазели обвиняют в соучастии в получении доступа к компьютерным системам.
Сейчас трое молодых людей задержаны.
Напомним, 15 июля на страницах самых знаменитых миллионеров мира появились сообщения о раздаче пяти тысяч биткоинов. Пользователи должны были отправить деньги на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Такие сообщения появились в аккаунтах создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, главы Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, а также бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
По данным службы поддержки, всего оказались взломаны около 130 учётных записей. Их подписчики перевели мошенникам более $120 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU