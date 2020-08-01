Начнется ли массовое производство вакцины от коронавируса сразу после клинических исследований, рассказал вирусолог
Вирусолог рассказал, что означает завершение клинических испытания первой российской вакцины против коронавируса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко 1 августа объявил о подготовке документов для регистрации вакцины от Центра Гамалеи. Сама вакцинация начнется в октябре - первыми прививку получат врачи и учителя. Но работа над препаратом завершена:
- Это не означает, что ее можно в массовом порядке использовать. Потому что есть определенная процедура согласований,- объяснил в эфире Радио "Комсомольская правда" Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-аллерголог-иммунолог.
Он объяснил, что для регистрации проводятся не такие масштабные исследования, как после регистрации.
- На мой взгляд, нужны еще более масштабные исследования, как, например, в США запланированы исследования с участием 30 тысяч пациентов. И это не случайно. Я еще раз повторяю, что «вот-вот» неприменимо к вакцинам,- сказал Викулов.
Если этап проверки затянется, то сроки массовой вакцинации могут отодвинуть, считает эксперт.
- Потому что одно дело – анонсировать, а другое дело – выполнить это в намеченные сроки,- уточнил он.
Другие научные группы продолжат исследования, несмотря на то, что центр Гамалеи был первым. В России 17 различных прототипов вакцин.
- Никто не приостанавливает начатую работу, работа продолжается. Потому что, еще раз подчеркиваю, исследования в полном объеме не завершены, они проводятся. Требуются еще дополнительные исследования, которые сейчас проводятся. Не забывайте, что еще как минимум два с половиной месяца до анонсированного срока,- пояснил вирусолог.
Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU