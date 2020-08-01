2020-08-01T11:23:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса завершены

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Минздрава сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от коронавирусаГлава Минздрава сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершились, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сейчас готовится комплект документов для регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

После получения регистрационного удостоверения начнётся вакцинация населения. В первую очередь прививать будут учителей и медицинских работников. После вакцинации сотрудники будут контролировать состояние привитых граждан.

Мурашко также заявил, что российская система здравоохранения ожидает старта клинических исследований для ещё как минимум двух вакцин от коронавируса. Оба препарата начнут испытания в течение ближайших полутора- двух месяцев.

Сайт KP.ru также сообщал, что вакцинацию населения в России планируется начать в октябре. Также на сайте сообщали, что уже к концу года объём производства препарата нарастят до 200 миллионов доз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Франции автомобиль въехал в толпу, есть раненые
Наталия Орейро рассказала, зачем ей гражданство России
Cиноптики рассказали, когда в Москву вернётся лето
В России за сутки зафиксировали 5 462 новых заражённых коронавирусом
Мурашко сообщил, кого первыми будут прививать от коронавируса
Мурашко назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса завершены
Специалисты кибербезопасности рассказали об опасных для посещения через общественный Wi-Fi сайтах
Менеджер Магомедова Исмаилова раскрыл гонорар за бой с Емельяненко
"Человек повёл себя честно": Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"
Власти США раскрыли доходы Трампа за 2019 год
Пушков ответил на требование Кравчука дать Украине $300 млрд на восстановление Донбасса