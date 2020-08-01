Клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса завершены

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:23:52+03:00

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Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершились, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сейчас готовится комплект документов для регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

После получения регистрационного удостоверения начнётся вакцинация населения. В первую очередь прививать будут учителей и медицинских работников. После вакцинации сотрудники будут контролировать состояние привитых граждан.

Мурашко также заявил, что российская система здравоохранения ожидает старта клинических исследований для ещё как минимум двух вакцин от коронавируса. Оба препарата начнут испытания в течение ближайших полутора- двух месяцев.

Сайт KP.ru также сообщал, что вакцинацию населения в России планируется начать в октябре. Также на сайте сообщали, что уже к концу года объём производства препарата нарастят до 200 миллионов доз.

ИСТОЧНИК KP.RU