2020-08-01T22:30:49+03:00
Общество

Доктор Мясников рассказал об опасных последствиях прерывистого храпа

В эфире одна из зрительниц пожаловалась, что муж прекращает храпеть на 10-20 секунд
Юлия САЛЬНИКОВА
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Храп сам по себе не опасен, если не сопровождается остановкой дыханияХрап сам по себе не опасен, если не сопровождается остановкой дыханияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный теледоктор Александр Мясников рассказал, что может стоять за таким явлением, как прерывистый храм. Разговор об этом зашел во время передачи на канале "Россия 1". Одна из зрительниц рассказала, что ее муж во вне вскрикивает после задержки дыхания. Его храп перед этим останавливается на 10-20 секунд.

Александр Мясников объяснил, что в данном случае речь идет об апноэ, кратковременной остановкой дыхания.

- То, что вы так красочно описываете – как будто выныривает из воды, не хватает воздуха и пр., это и есть полная клиническая картина так называемого "sleep-апноэ" – "ночного апноэ". У спящего человека мягкое небо расслабляется и перекрывает на секунды вход в дыхательные пути. И человек не может нормально вдохнуть,- сказал доктор.

Такое явление может возникать до сотни раз за одну ночь. Это не безобидное явление, а болезнь, которую нужно лечить. Последствиями может быть дневная сонливость, но в запущенной стадии ночное апноэ приводит к гипертонии, диабету, ожирению или импотенции.

Лечиться можно как с помощью специальных приспособлений (носовые кольца, загубники), так и при помощи аппарата искусственной вентиляции легких СИПАП .

Особенно опасно такое явление у детей, так как ребенок недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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