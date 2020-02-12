2020-02-12T03:26:13+03:00
Здоровье

Храп во сне может быть признаком серьезных проблем

Если вы храпите, следует обратиться к врачу за консультацией, советует отоларинголог
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Храпеть во сне могут все - и пожилые люди, и молодые, и даже детиХрапеть во сне могут все - и пожилые люди, и молодые, и даже детиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Храпеть во сне могут все – и пожилые люди, и молодые, и даже дети. Зачастую люди относятся к храпу просто как к раздражающему шуму, однако, как рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, систематическое нарушения дыхания во сне – специалисты называют это синдромом обструктивного апноэ – может быть признаком серьезных заболеваний.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», - пояснил он в интервью радио Sputnik.

Отоларинголог отметил, что сам по себе храп «не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема», это касается и детей, и взрослых.

Взрослому задержки дыхания во сне на несколько секунд могут испортить и ночной отдых, и весь следующий день: мозгу приходится ненадолго пробуждаться, чтобы восстановить дыхание. Нарушение сна ночью приводит к усталости и головной боли днем. А вот с детьми все обстоит еще серьезнее, храп может нанести ребенку нешуточный вред.

«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», - пояснил специалист.

Алексей Кошелев советует всем, кто заметил за собой, что храпит по ночам, немедленно обратиться к врачу.

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Если рядом кто-то нарушает ночную тишину храпом, о спокойном сне можно забыть. Громкость «рулад» порой достигает 80 децибел – такой же шум производит, например, оживленная автотрасса. Эти звуки возникают из-за вибрации мягкого неба и язычка, когда дыхательные пути сужаются и затрудняют прохождение воздуха (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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