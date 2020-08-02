Пушков: Белоруссию откровенно вовлекают в «антироссийские игры»

2 Авг. 2020 2020-08-02T05:27:03+03:00

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в одной из соцсетей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Белоруссию начинают откровенно вовлекать в «антироссийские игры», считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор в одной из соцсетей прокомментировал сообщение портала Украина.ру о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем пригласил его на встречу министров иностранных дел стран так называемого «Люблинского треугольника» (Литва, Польша и Украина) в качестве почетного гостя.

«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России», - написал Алексей Пушков.

«Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», - добавил он.

Алексей Пушков прокомментировал сообщение портала Украина.ру

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 29 июля на территории Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. По версии белорусских спецслужб, россияне якобы собирались «дестабилизировать обстановку в стране» перед президентскими выборами. На самом же деле они просто направлялись транзитом в другую страну.

ИСТОЧНИК KP.RU