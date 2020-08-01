В СК Белоруссии сообщили о заключении под стражу 33 задержанных россиян
В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что 33 задержанным россиянам избрана мера пресечения - заключение под стражу. Об этом со ссылкой на главу ведомства сообщает ТАСС.
Группу граждан России задержали в Минске 29 июля. Россиян сразу же отнесли к "группе Вагнера", которая якобы связана с военными действиями в Сирии и Ливии. По версии белорусских спецслужб задержанные собирались "дестабилизировать обстановку в стране", якобы все дело в предстоящих президентских выборах, назначенных на 9 августа.
Сразу же после задержания действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное совещание Совбеза.
- Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит,- сказал он.
В Кремле задержание назвали безосновательным и потребовали освобождения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что такие события "не укладываются в параметры союзнических отношений".
СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".
ИСТОЧНИК KP.RU