Вассерман сравнил ситуацию с коронавирусом в США и России

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:26:29+03:00

По словам известного эрудита, вторая волна COVID-19 началась в странах, которые слишком рано вышли из карантина

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Известный эрудит, победитель многочисленных интеллектуальных викторин, политконсультант и публицист Анатолий Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в США и России.

По его мнению, сейчас «мир балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями»: «Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза».

Анатолий Вассерман уточнил, что COVID-19 — заболевание не сезонное, поскольку пандемия в Южном полушарии планеты находится примерно на том же уровне, что и с Северном, где «сезоны сдвинуты на полгода». А вторая волна коронавируса, по мнении. «единственного человека во Вселенной, который знает абсолютно все», началась именно в тех странах, где слишком рано вышли из карантина.

«Вот в Соединённых Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой», - написал Вассерман в статье для РЕН ТВ.

А в России, как отметил публицист, удалось создать систему диагностики и сеть лечения. Он напомнил, что в московском метро до сих пор «напоминают пассажирам, что маску и перчатки там все еще надо носить».

«Но вот работать в нашей стране уже можно без особо жестких ограничений. Благодаря двум месяцам выходных», - подчеркнул Вассерман.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, какие страны мира накрыла вторая волна коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU