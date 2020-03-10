Анатолий Вассерман: Коронавирус запустил кризисный процесс в мире, но закончится всё к лету

- Анатолий Александрович, как Россия и мир будут жить дальше?

- Нормально дальше будем жить. Я уже переживал не одно падение. За падением обычно идет подъем, хотя случится он и не сию секунду.

- Но падение цен на нефть для России — тревожный фактор?

- Что касается нефтяного рынка — есть у меня ощущение, что Саудовская Аравия и Эмираты не выдержат падения цен раньше, чем мы. А уже американским «сланцевикам" вообще будет сразу же так плохо, что нам и представить трудно.

- Нам самим, увы, тоже вряд ли будет хорошо.

- Мы довольно быстро реанимируем свое состояние. Центробанк и Минфин уже приняли решение по поводу валют. Уже прошли продажи валют для покрытия своих рублевых обязательств — значит, особых потрясений с курсом не будет.

- Как не будет, если рубль резко подешевел к доллару и евро?

- Те потрясения, которые уже случились, уронили рубль всего на одну десятую. Исходя из текущей доли импорта в нашем хозяйстве, можно ожидать что цены внутренние на рублевом рынке поднимутся на 1/20. Это неприятно, но это можно выдержать.

- Но ради чего все это?

- Главное, у нас есть отчетливое понимание, ради чего все это делается. Ради того, в первую очередь, чтобы наша экономика зависела от нефте-экспорта как можно меньше.

- Как это возможно при сегодняшней структуре нашей экономики?

- Это возможно при перемещении внимания на другие отрасли. При том допускать снижение нашей доли в мировом экспорте нефти опасно.

- Почему кризис на нефтерынке совпал с кризисом с коронавирусом?

- Что касается коронавируса — он запустил процесс в целом. Из-за карантина некоторые технологические цепочки временно остановились - что и вызвало падение спроса на нефть. И из-за чего, например, и развалилось соглашение ОПЕК плюс.

- Китай - и один из главных потребителей нефти, и источник коронавируса...

- В Китае эпидемию явно задавили. В Европе это сделать так быстро не удастся — там дисциплины меньше. Но европейские технологические цепочки, за исключением Германии, значат в мировой экономике меньше, чем китайские.

- Кризис надолго?

- Через пару месяцев стоит ожидать роста производства — в первую очередь, в самом Китае. И сейчас накапливается отложенный спрос . То, что уже нужно потребителю, но в данный момент не производится. И этот отложенный спрос резко ускорится, полагаю, летом. И потому все неприятности — на пару месяцев.

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