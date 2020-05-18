Анатолий Вассерман - про интервью Писаренко в Киеве: Медийному человеку из России нечего соваться в этот гадюшник

В недавнем прошлом капитан широко известной в нашей стране команды «Уездный город», ныне узнаваемый ведущий, участник ряда телепроектов, преподаватель кафедры рекламы и PR одного из гуманитарных московских вузов Сергей Писаренко сейчас вовлечен в долгосрочный проект в Киеве. У него взял интервью популярный в незалежной блогер с чисто украинскими именем и фамилией Сергей Иванов.

Гарный хлопец задал господину Писаренко вопрос о принадлежности Крыма. Ну есть такая весьма заезженная «проверочная фишка» у украинских ведущих.

Как отреагировал Сергей Писаренко?

Грамотно отреагировал. А именно:

- Давайте мы сейчас политические беседы заканчивать. Я приехал сюда говорить о творчестве, а вы меня черт-те куда тащите.

Ну и добавил про то, что служил на советско-китайской границе вместе с украинцами и другими представителями союза братских народов. И не понимает, почему, например, украинцы и русские должны стрелять друг в друга.

Вот как прокомментировал этот медийно-политический инцидент уроженец Одессы, живущий и работающий в Москве ведущий и знаток Анатолий Вассерман:

- Сергей грамотно ушел от прямого ответа?

- Человеку умному и узнаваемому лучше всего не соваться на Украину. В этот гадюшник. Там сейчас попросту опасно. Считаю, что он поступил правильно.

- Вы знакомы с ситуацией в украинских масс-медиа?

- Насколько я знаю обстановку на Украине по тамошним СМИ и интернет-форумам, можно поплатиться за «неправильный ответ» нациостроителям, пытающимся отделить Украину от остальной России и украинцев от остальных русских. Иногда за слова, неугодные таким «нациостроителям» или «национально сознательным» последствия были тяжкими...

- То есть он...

-...Считаю, что он поступил в соотвествии с правилами самосохранения.

- К вам из Украины за комментариями уже не обращаются?

- Ко мне с комментариями из Киева или Одессы не обращаются. Я же еще с 1991 выступал против отделения Украины от России. Потому для большинства украинских СМИ сама такая попытка чревата последствиями. Для них самих...