В России за сутки выявили 5 427 новых заражённых коронавирусом

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:11:04+03:00

Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За минувшие сутки в России выявили 5 427 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых пациентов, у 28,8% не было никаких симптомов COVID-19. В сводке оперативного штаба отмечается, что новые случаи заражения зафиксированы во всех 85 регионах России. Общее число заразившихся достигло 850 870.

Число выздоровевших за сутки составило 3 649 человек, а за весь период эпидемии в России врачи смогли вылечить 650 173 человека.

Также за прошедшие сутки скончались 70 человек, всего жертвами вируса в стране стали 14 128 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780957" frameborder="0"></iframe> После ИВЛ.Герои этого фильма с Антоном Красовским — из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%

ИСТОЧНИК KP.RU