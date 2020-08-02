2020-08-02T11:11:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявили 5 427 новых заражённых коронавирусом

Общее число случаев заражения составляет 850 870
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионахВсего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки в России выявили 5 427 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых пациентов, у 28,8% не было никаких симптомов COVID-19. В сводке оперативного штаба отмечается, что новые случаи заражения зафиксированы во всех 85 регионах России. Общее число заразившихся достигло 850 870.

Число выздоровевших за сутки составило 3 649 человек, а за весь период эпидемии в России врачи смогли вылечить 650 173 человека.

Также за прошедшие сутки скончались 70 человек, всего жертвами вируса в стране стали 14 128 человек.

После ИВЛ.Герои этого фильма с Антоном Красовским — из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%

ИСТОЧНИК KP.RU

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