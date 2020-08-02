Вакцину от коронавируса центра "Вектор" начнут производить в ноябре
Сроки назвал глава центра
Глава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Научный центр вирусологии Роспотребнадзора "Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, сообщил глава центра Ренат Максютов.
Он также отметил, что к концу года планируется начать вакцинацию препаратом "Вектора" людей из группы риска, а затем - начать массовую вакцинацию.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнётся в октябре. Первыми прививку получат медики и учителя. Вакцинация для россиян будет бесплатной.
ИСТОЧНИК KP.RU