2020-08-02T11:51:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Вакцину от коронавируса центра "Вектор" начнут производить в ноябре

Сроки назвал глава центра
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Глава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавирусаГлава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Научный центр вирусологии Роспотребнадзора "Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, сообщил глава центра Ренат Максютов.

Он также отметил, что к концу года планируется начать вакцинацию препаратом "Вектора" людей из группы риска, а затем - начать массовую вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнётся в октябре. Первыми прививку получат медики и учителя. Вакцинация для россиян будет бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобрнауки назвали направления в вузах с приростом бюджетных мест
Вакцину от коронавируса центра "Вектор" начнут производить в ноябре
Будут ли повышать стоимость платного обучения в вузах, рассказали в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, когда вузы сообщат о появлении новых бюджетных мест
Замглавы Минобрнауки рассказал, какая доля студентов обучается на бюджетных отделениях
Трансфер Кокорина в "Спартак" выдала всего одна фраза на видео в соцсетях "красно-белых"
Половина российских школьников должна быть обеспечена бюджетными местами, сообщили в Минобрнауки
В Минобрнауки рассказали, на сколько бюджетных мест расширят университеты
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Правительство упростило оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Онколог рассказал о причинах горечи во рту
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ