Вакцину от коронавируса центра "Вектор" начнут производить в ноябре

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:51:01+03:00

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Научный центр вирусологии Роспотребнадзора "Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, сообщил глава центра Ренат Максютов.

Он также отметил, что к концу года планируется начать вакцинацию препаратом "Вектора" людей из группы риска, а затем - начать массовую вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнётся в октябре. Первыми прививку получат медики и учителя. Вакцинация для россиян будет бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU