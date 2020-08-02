2 Авг. 2020 2020-08-02T11:51:16+03:00

Будут ли повышать стоимость платного обучения в вузах, рассказали в Минобрнауки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В российских высших учебных заведениях станет больше бюджетных мест. Многие родителей и абитуриентов на фоне этой новости интересует, как это скажется на стоимости платного образования. В эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в этом году стоимость платного обучение не изменится.

- Давайте подождем, пока эта антикризисная мера пройдет. Мы предложили вузам установить плату не выше, чем за прошлый год. Если учебные заведения, которые даже снизили по отдельным направлением или в целом плату, есть, которые оставили на прежнем уровне, - объяснил заместитель главы ведомства.

Дмитрий Афанасьев отметил, что пока что фиксированная стоимость платного образования в российских высших учебных учреждениях является одногодичной мерой во время кризиса из-за пандемии. Он напомнил, что платное образование является одним из основных источников финансирования для институтов, что также необходимо учитывать.

Как ранее писал сайт kp.ru, количество мест в вузах в этом году увеличат на 11,4 тысячи по программам бакалавриата и специалитета. В следующем года прирост бюджетных мест составит 33,7 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU