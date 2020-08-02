2020-08-02T11:26:20+03:00
Общество

В Минобрнауки рассказали, на сколько бюджетных мест расширят университеты

Дмитрий Афанасьев рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" детали распределения бесплатного образования
Ася КУЗНЕЦОВА
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В 2020 году число бюджетных мест в России увеличили на 11,4 тысячиВ 2020 году число бюджетных мест в России увеличили на 11,4 тысячиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России издало три приказа по расширению числа бюджетных мест для абитуриентов в российских университетах, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Он уточнил, что всего число мест в университетах расширят на 11,4 тысяч в 2020 году и на 33,7 тысяч в 2021 году. При этом один приказ был подписан о расширении мест для поступления в бакалавриат и специалитет, второй - об увеличении числа мест также для поступления в бакалавриат и специалитет в 2021 году, а третий - для магистратуры и аспирантуры в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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