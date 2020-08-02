2 Авг. 2020 2020-08-02T13:17:51+03:00

В Минобрнауки назвали направления в вузах с приростом бюджетных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что больше всего бюджета добавится в цифровой экономике и медицине

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Наибольшее количество дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях появится на направления подготовки, связанных с цифровой экономикой и технологиями, педагогикой и медициной. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами 00:00 00:00

- Можно назвать три главных направления, где будет основной прирост бюджетных мест. Это так называемые специальности цифровой экономики: информатика, информационная безопасность, математика. Это педагогическое образование. И это медицинское образование, в том числе лечебное дело, - рассказал заместитель главы ведомства.

Он отметил, что прирост есть и по другим направлениям подготовки: транспорт, энергетика, строительство и творческие направления.

Ранее сайт kp.ru сообщал, как изменится на фоне увеличения количества бюджетных мест стоимость платного образования. Дмитрий Афанасьев напомнил, что платные места являются одним из главных источников финансирования для высших учебных заведений страны.

ИСТОЧНИК KP.RU