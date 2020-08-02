Эксперты рассказали о самых популярных среди россиян товарах

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:19:12+03:00

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Самыми востребованными продуктами за семь месяцев 2020 года среди россиян стали бананы, сахар и картошка, сказано в результатах исследования аналитического подразделения "ЧекСкан Research".

Аналитики проанализировали два с половиной миллиона чеков покупателей двух российских сетей продуктовых и продовольственных товаров. Помимо бананов, картофеля и сахара в большинстве регионов, самым популярным продуктом Северо-Западном федеральном округе оказался нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе - майонез, отмечает РБК.

Наибольшее значение средний чек покупателя достиг в апреле и составлял 550 рублей, но уже к июлю этот показатель снизился до 500 - 533 рублей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, какие товары российского экспорта популярнее всего для остальных стран. Также отмечается, что рост экспорта в первом квартале 2020 года к тому же кварталу 2019 года составил 80,7%. Поставки за квартал принесли $3,4 млн. Основной поставщик — Краснодарский край (94,5% продаж), а главный покупатель — Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU