Россия завоевывает мир вафлями в шоколаде: названы самые популярные продукты нашего экспорта в коронавирус

Рапсовое масло и вафли в шоколаде — несырьевые товары, которые у наших предприятий лучше всего шли на экспорт в период коронавируса. Топ-200 отечественных товаров, пользующихся стабильным спросом за рубежом, несмотря на пандемию, всеобщие ограничения, мировой кризис, падение цен на нефть и скачки курсов валют, составило Российское аналитическое агентство VladVneshService (VVS). Анализировался именно наш несырьевой неэнергетический экспорт. Результаты оказались совсем не печальными. По ряду направлений поставки даже увеличились.

Как показывают данные исследования, это, в частности, касается наших пищевых продуктов, пластмасс, электротехники, изделий из цветных металлов, а также бумаги и картона.

А теперь — о товарах-лидерах, которые оказались самыми перспективными и сделали, а, скорее всего, еще и сделают кассу нашим предприятиям. Не удивляйтесь, список выглядит достаточно необычным.

Рапсовое масло

Рост экспорта в первом квартале 2020 г. к тому же кварталу 2019 г. составил 80,7%. Поставки за квартал принесли $3,4 млн. Основной поставщик — Краснодарский край (94,5% продаж), а главный покупатель — Израиль.

Рост экспорта здесь самый устойчивый — 20 месяцев только по восходящей.

Вафли в шоколаде

Экспорт в первом квартале принес $2,49 млн (+ 61,5% к прошлогоднему первому кварталу). В отличие от рапса, на вафельках зарабатывает добрая четверть российских регионов — 26. А покупают их аж 29 стран. Больше всего любят нашу шоколадно-вафельную продукцию в Азербайджане (17,3% закупок).

Картонные коробки

Да-да, коробочки из гофрированного картона принесли нашим предприятиям $5,25 млн за квартал. Это третье место по приросту экспорта в сравнении с первым кварталом 2019 года — плюс 54,6%.

Делают и продают за кордон коробки 37 российских регионов. Но главный лидер — Ленинградская область (58%). Что и понятно, поскольку пятая часть нашего коробочного экспорта идет в Финляндию. Кроме нее, картонные коробки у нас закупают еще 31 страна.

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