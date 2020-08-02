2020-08-02T14:39:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в 80 регионах России стабилизируется

Только в пяти субъектах РФ зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, что связанно с поспешным снятием карантинных мер
Анастасия РЫШКОВА
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Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируетсяАнна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 80 субъектах Российской Федерации ситуация с коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется. Об этом в воскресение сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост", - сказала она.

Рост инфицированных в некоторых регионах России Анна Попова связывает с поспешным снятием карантинных мер.

"Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли [из ограничений]", - заявила глава Роспотребнадзора в своем интервью на телеканале "Россия-1".

Напомним, что ранее российские медики заявили, что в России проведено более 28 миллионов тестов на коронавирус. Только за 2 августа специалисты получили результаты анализов 315 тысяч пациентов. За все время пандемии в нашей стране зарегистрировано 850 870 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились 650 173 человека. Жертвами COVID-19 стали 14 128 человек.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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