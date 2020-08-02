2020-08-02T09:20:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В российских лабораториях провели более 28,7 миллионов тестов на COVID-19

Под наблюдением врачей остаются более 250 тысяч человек
Анастасия РЫШКОВА
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За все время пандемии в России провели почти 30 миллионов тестов на коронавирусЗа все время пандемии в России провели почти 30 миллионов тестов на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор предоставил данные о проведенных тестах на коронавирус. Всего таких анализов в России было проведено 28,7 миллиона. Специалисты отмечают, что ведут подсчет с начала пандемии.

«В РФ проведено более 28,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 252 845 человек», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В заявлении сказано, что только за сутки в стране сделано 315 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее врач клинический психолог Владимир Крупин в эфире радио «Комсомольская правда» говорил о том, что граждане России должны продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим, чтобы предотвратить начало второй волны в стране. Специалист отметил, что после снятия карантинных мер 9 июня люди сильно расслабились и стали забывать об элементарных правилах защиты, что может привести к не очень хорошим последствиях. Чтобы вернуть гражданам осознанную бдительность, нужно вернуть штрафы за отсутствие маски и перчаток, считает специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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