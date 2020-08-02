Crew Dragon с американскими астронавтами готовится в Мексиканском заливе

2 Авг. 2020 2020-08-02T22:41:23+03:00

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Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном начал схождение с орбиты, и вход в атмосферу Земли для приводнения в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

После сброса грузового отсека на Crew Dragon были включены двигатели на торможение для вхождения в атмосферу Земли. Спускаемая капсула космического корабля после раскрытия парашютов должна приводниться в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

На месте астронавтов уже будет ждать поисково-спасательное судно GO Navigator, которое должно поднять капсулу Crew Dragon на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего экипаж будет извлечен из корабля.

Это будет первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году. Напомним, что сам полет космонавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз» стал первым с 2011 года

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794003" frameborder="0"></iframe> Момент приводнения космического корабля Crew Dragon.Видео: NASA TV

ИСТОЧНИК KP.RU